মামিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ভাগনে আটক

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কাটিগ্রাম এলাকায় সাথী আক্তার (২৮) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর ভাগনে রিপন মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রিপন মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে কাটিগ্রাম এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাথী আক্তার ওই এলাকার প্রবাসী শুকুর আলীর স্ত্রী। আটক রিপন মিয়া (১৯) একই এলাকার আতাউর রহমান আতার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে বাড়ির ভেতরে সাথী আক্তারের সঙ্গে রিপন মিয়ার কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে রিপন ধারালো অস্ত্র দিয়ে সাথীর গলায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি কোপ দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মারা যান সাথী আক্তার।
ঘটনার পর রিপন মিয়া নিহতের মরদেহের পাশেই ধারালো অস্ত্র হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কেউ ঘরের কাছে যেতে সাহস পাননি।
খবর পেয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘর ঘিরে ফেলে। পরে অভিযান চালিয়ে রিপন মিয়াকে আটক করা হয়।
সাথী আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকরাম হোসেন।
