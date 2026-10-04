মানিকগঞ্জে বাসের ধাক্কায় তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি নিহত, আহত ১

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার জাগীর সেতুর পশ্চিম পাশে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় বর্ষা (৪৫) নামে তৃতীয় লিঙ্গের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কেয়া মনি (২৫) নামে আরেক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গোলড়া হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বর্ষা ও কেয়া মনি রিকশায় করে ঢাকাগামী লেন দিয়ে গোলড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া একটি অজ্ঞাত যাত্রীবাহী বাস রিকশাটিকে ধাক্কা দেয়।
দুর্ঘটনায় দুজন সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় বাসটির একটি চাকা বর্ষার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাসটি দ্রুত পালিয়ে যায়।
আহত কেয়া মনি পুলিশকে জানিয়েছেন, বাসটির রং নীল। কেয়া মনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ধারণা করছে, বাসটি সেলফি পরিবহনের হতে পারে। তবে বাসটি এখনো শনাক্ত বা নিশ্চিত করা যায়নি।
নিহত বর্ষা ও আহত কেয়া মনির বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তাঁরা মানিকগঞ্জ পৌর শহর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
গোলড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সেলিম মাতুব্বার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহালের জন্য মরদেহটি মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত রিকশাটি থানায় নেওয়া হয়েছে।
মো. সেলিম মাতুব্বার আরও বলেন, বাসটি শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। আহত কেয়া মনিকে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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