Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

ঘিওরে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ১২
ঘিওরে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় বিদ্যুতায়িত টিনের বেড়ায় স্পর্শ লেগে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার চরবিনোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত পূর্ণিমা আক্তার (১৩) চরবিনোড়া গ্রামের মৃত জামাল খানের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার দুপুরে ভাই মিজানুর রহমানের সঙ্গে বাড়িতে খড়ের গাদা দেওয়ার কাজ করছিল পূর্ণিমা। এ সময় অসাবধানতাবশত ঘরের টিনের বেড়ায় হাত লাগলে সে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত ঘিওর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মহব্বত কবীর বলেন, বিদ্যুতের লাইনে লিকেজ থাকায় টিনের বেড়াটি বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। এর সংস্পর্শে এসে ওই স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ জানানো হয়নি। এ কারণে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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