আকস্মিক সফরে মানিকগঞ্জে হাসনাত আবদুল্লাহ, স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময়

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ আকস্মিকভাবে মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের পদ্মাপাড়ে ভ্রমণ করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বয়ড়া ইউনিয়নের আন্দারমানিক এলাকায় পদ্মা নদীর তীরে কিছু সময় কাটান তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই দিন শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মানিকগঞ্জে আসেন হাসনাত আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠান শেষে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঝিটকা বাজার হয়ে হরিরামপুরের আন্দারমানিক এলাকায় পৌঁছান তিনি।
পদ্মার তীরে অবস্থানকালে নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ। এ সময় নদীভাঙন প্রবণ ও নদীতীরবর্তী এলাকার মানুষের খোঁজখবর নেন তিনি। স্থানীয়দের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করেন।
আলাপচারিতায় নদীভাঙন, যোগাযোগব্যবস্থা ও নদীকেন্দ্রিক জনজীবনের নানা বিষয় উঠে আসে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।
এদিকে হাসনাত আবদুল্লাহর হঠাৎ পদ্মাপাড়ে আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেকে তাঁর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ছবি তোলেন।
স্থানীয়রা বলেন, পদ্মার তীরবর্তী এলাকায় একজন রাজনৈতিক নেতার সরাসরি উপস্থিতি তাঁদের ভালো লেগেছে। তাঁরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তাঁর কাছে তুলে ধরেছেন।
পরে সন্ধ্যায় আন্দারমানিক ঘাট থেকে ঢাকার উদ্দেশে হরিরামপুর ত্যাগ করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, তাঁর এই সফরটি ব্যক্তিগত।
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