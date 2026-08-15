প্রাইভেট কারের ধাক্কায় প্রাণ গেল ট্রাকের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা হেলপারের

নড়াইল সদর উপজেলার বাঁশভিটা এলাকায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আল আমিন (২৩) নামের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। এ সময় প্রাইভেটকারের দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
নিহত আল আমিন যশোর সদর উপজেলার খোলাডাঙ্গা গ্রামের মোহাম্মদ মফিজের ছেলে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে নড়াইল-যশোর সড়কের বাঁশভিটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে নড়াইল সদর উপজেলার বাঁশভিটা এলাকায় একটি ট্রাক সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাকটির হেলপার আল আমিন তখন ট্রাকের পেছনে কাজ করছিলেন। এ সময় যশোর থেকে নড়াইলগামী একটি প্রাইভেট কার ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের পেছনে থাকা আল আমিন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ছাড়া প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী আহত হন।
আহতদের উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নড়াইল সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অজয় কুমার কুন্ডু বলেন, লাশ উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ট্রাক ও প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে।
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