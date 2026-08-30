Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সাটুরিয়ায় ফসলের মাঠ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সাটুরিয়ায় ফসলের মাঠ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার
ফসলের খেত থেকে লাইলী বেগম (৫৮) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় ফসলের মাঠ থেকে লাইলী বেগম (৫৮) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর পেটে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি চাকু জব্দ করা হয়েছে।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের চরধানকোড়া গ্রামের পশ্চিম পাশের একটি ফসলি জমিতে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে সাটুরিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

লাইলী বেগমের গ্রামের বাড়ি বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার মলুহার গ্রামে। তিনি ঢাকার মিরপুর এলাকায় বসবাস করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, চরধানকোড়া এলাকার ফসলের মাঠে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়। নিহতের পেটে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি চাকুও জব্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

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