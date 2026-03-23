রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি, কোটি টাকার মালামাল লুটের অভিযোগ

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি, কোটি টাকার মালামাল লুটের অভিযোগ
মানিকগঞ্জের ঘিওরের পুখুরিয়া এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাতে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের ঘিওরে রপ্তানিমুখী একটি পোশাক কারখানায় মুখোশ পরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার পুখুরিয়া এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাত দল নিরাপত্তাকর্মীদের ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে কারখানার কোটি টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, তাঁরা অভিযোগ পাওয়ার পরই কারখানাটি পরিদর্শন করেছে। ইতিমধ্যে তদন্তও শুরু হয়েছে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘিওরের পুখুরিয়া এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে অ্যাডভান্সড এটেয়ার লিমিটেড নামের ওই কারখানায় ব্লেজার ও স্যুট তৈরি করা হয়। উৎপাদিত পোশাক শত ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

মানিকগঞ্জের ঘিওরের পুখুরিয়া এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাতে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানিকগঞ্জের ঘিওরের পুখুরিয়া এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাতে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে মুখোশ পরিহিত ২০ থেকে ২২ জনের একদল ডাকাত কারখানার ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর ধারালো বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রের মুখে নিরাপত্তাকর্মীদের জিম্মি করে এবং পরে তাঁদের আটকে রাখে ডাকাতেরা। এরপর ডাকাতেরা সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলে এবং কারখানার বিদ্যুতের সাবস্টেশনের বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস ও কম্পিউটার লুট করে নিয়ে যায়।

খবর পেয়ে আজ সোমবার (২৩ মার্চ) সকালে মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) মহরম আলীসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ডাকাতির ঘটনার বিষয়ে পুলিশ সদস্যরা প্রাথমিক তদন্তকাজ শুরু করেছেন।

মানিকগঞ্জের ঘিওরের পুখুরিয়া এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাতে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানিকগঞ্জের ঘিওরের পুখুরিয়া এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাতে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ডাকাতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সোমবার সকালে সরেজমিন দেখা যায়, কারখানাটির ভেতরে বিদ্যুতের সাবস্টেশনসহ ভবনের বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা, অফিস কক্ষসহ বিভিন্ন মালামাল ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে।

মো. সুমন হোসেন নামের কারখানার এক কর্মীসহ দুজন নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ডাকাতেরা কারখানার ভেতরে ঢুকে নিরাপত্তাকর্মীদের ধারালো রাম দা, চাপাতির ভয় দেখিয়ে তাঁদের জিম্মি করে ফেলে। তাদের প্রত্যেকেই মুখোশ পরা ছিল। পরে কারখানার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

অ্যাডভান্সড এটেয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মশিউর রহমান রাকিব বলেন, ‘জাতীয় গ্রিড থেকে কারখানাটির সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সেই সাবস্টেশনের তামার তারসহ মূল্যবান বিভিন্ন মালামাল, কম্পিউটার লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা। লুট হওয়া এসব মালামালের আনুমানিক মূল্য কোটি টাকা।’

এ বিষয়ে ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মাহবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কারখানায় ডাকাতির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। খবর পেয়ে আমি নিজে কারখানাটি পরিদর্শন করেছি। এরই মধ্যে তদন্তকাজও শুরু হয়েছে।’

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, অর্ধশতাধিক বোমা বিস্ফোরণ

শরীয়তপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, অর্ধশতাধিক বোমা বিস্ফোরণ

শেখ হাসিনাসহ সব দণ্ডপ্রাপ্তকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শেখ হাসিনাসহ সব দণ্ডপ্রাপ্তকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

অপরাধ দমনে লালপুরে কাল থেকেই হটলাইন চালু করার নির্দেশ প্রতিমন্ত্রীর

অপরাধ দমনে লালপুরে কাল থেকেই হটলাইন চালু করার নির্দেশ প্রতিমন্ত্রীর

ঈশ্বরদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গুলিবর্ষণ-অগ্নিসংযোগ, পুলিশসহ আহত অন্তত ২০

ঈশ্বরদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গুলিবর্ষণ-অগ্নিসংযোগ, পুলিশসহ আহত অন্তত ২০