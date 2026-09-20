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মানিকগঞ্জ

সাটুরিয়ায় মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় আ.লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ০০
সাটুরিয়ায় মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় আ.লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতা গ্রেপ্তার
সাটুরিয়ায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতা গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মিছিল ও সাটুরিয়া ডাকবাংলোর সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় করা পৃথক মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের পাঁচ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তিল্লী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. মনির হোসেন (৫৩), একই ইউনিয়নের কৃষি ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আওয়াল আনসারী (৪৭), তিল্লী ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য মো. রফিক মিয়া (৪৫), সাটুরিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহিনুর ইসলাম (৩৯) ও সাটুরিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য সরকার কবির উদ্দিন (৬১)।

সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোশাররফ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মিছিলের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ও সাটুরিয়া ডাকবাংলোর সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মনির হোসেন ও আব্দুল আওয়াল আনসারী তিল্লী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা। রফিক মিয়া তিল্লী ইউনিয়ন যুবলীগের ও সরকার কবির উদ্দিন সাটুরিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য। শাহিনুর ইসলাম সাটুরিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক।

বিষয়:

মানিকগঞ্জসাটুরিয়াস্বেচ্ছাসেবক লীগককটেলযুবলীগমহাসড়কআওয়ামী লীগবিস্ফোরণ
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