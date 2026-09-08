প্রেমের টানে মাগুরায় মুসলিম তরুণীর বাড়িতে মাদারীপুরের খ্রিষ্টান তরুণী

টিকটকে পরিচয়, বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, অবশেষে বিয়ের দাবি। সমকামিতার সম্পর্কের টানে মাদারীপুরের রাজৈর থেকে মাগুরার শ্রীপুরে ছুটে আসে এক তরুণী। বিয়ের স্বীকৃতির দাবি নিয়ে হাজির হয় প্রেমিকার বাড়িতে।
ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা খ্রিষ্টান তরুণীর নাম জয়া গাইন। সে রাজৈর থানার লখন্ডা গ্রামের পিজুস গাইনের মেয়ে। অপর তরুণী শ্রীপুরের টুপিপাড়া গ্রামের মিরাজ বিশ্বাসের মেয়ে মিরা খাতুন (১৬)। সে ধর্মে মুসলিম। বর্তমানে জয়া গাইন মিরাজ বিশ্বাসের বাড়িতে অবস্থান করছে।
গতকাল সোমবার বিকেলে স্থানীয়দের চমকে দিয়ে জয়া গাইন মিরা খাতুনের বাড়িতে এসে জানায়, একে অপরকে ভালোবেসে তারা মুঠোফোনে বিয়ে করেছে। তবে তাদের কাছে কোনো বৈধ বিয়ের প্রমাণপত্র ছিল না।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মিরা খাতুনের সঙ্গে টিকটকে পরিচয় হয়েছিল জয়া গাইনের। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ২৬ আগস্ট মিরা খাতুন পরিবারের কাউকে না জানিয়ে মাদারীপুরে জয়া গাইনের বাড়িতে চলে যায়। সেখানে ৫ দিন অবস্থান করার পর পুলিশের সহায়তায় তাকে ফিরিয়ে আনে পরিবার। এরপর মিরার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল জয়া গতকাল তার বাড়িতে হাজির হয়।
জয়া গাইন জানায়, ইতিপূর্বে এক প্রবাসীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। সেখানে দুই বছর সংসারের পর বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর মিরার সঙ্গে টিকটকে পরিচয়ের মাধ্যমে মুঠোফোনে তারা বিয়ে করেন।
মিরা খাতুন বলেন, ‘আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মুঠোফোনে আমাদের বিয়েও হয়েছে। এমন বিয়ে ও সম্পর্ক অনেকেই করছেন। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।’
এ ঘটনায় মিরা খাতুনের বাবা মিরাজ জানান, এটা কখনোই সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে পুলিশে এবং তরুণী জয়া গাইনের পরিবারে জানানো হয়েছে। তাঁরা এলেই প্রশাসনের সহযোগিতায় বিষয়টি মীমাংসা করা হবে।
শরতের শুরুতেই পঞ্চগড়ে দেখা মিলল ঘন কুয়াশার। আজ মঙ্গলবার ভোরে জেলার বিভিন্ন এলাকা ঢেকে যায় কুয়াশার ঘন চাদরে। কয়েক হাত দূরের দৃশ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ায় হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলতে হয় যানবাহনগুলোকে।৪ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগাছায় একসঙ্গে তিন কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ায় সৌর মিয়া ও হাসি বেগমের পরিবারে নেমেছিল আনন্দের জোয়ার। কিন্তু সেই আনন্দের মাঝেই দেখা দিয়েছে চরম আর্থিক সংকট। বেকার বাবার পক্ষে তিন নবজাতকের দুধ, ডায়াপার ও চিকিৎসার খরচের পাশাপাশি প্রসূতি মায়ের চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাবারের জোগান দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।৪০ মিনিট আগে
নওগাঁর নিয়ামতপুরে গরু চুরির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গরুসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ছাতড়া এলাকায় স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের আটক করা হয়। চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপও জব্দ করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
নাটোরের নলডাঙ্গায় স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে অনুমোদনহীন আর্থিক লেনদেনের বিরুদ্ধে হ্যান্ডবিল ও স্টিকার বিতরণ করেছে পুলিশ। পুলিশের ভাষ্য, আইনবহির্ভূতভাবে এ ধরনের লেনদেন দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এতে প্রতারণা ও আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে