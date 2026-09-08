Ajker Patrika
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নড়াইল

চোর বলা নিয়ে দুই বংশের সংঘর্ষে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নড়াইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ০৯
চোর বলা নিয়ে দুই বংশের সংঘর্ষে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
নিহত যুবক মিসকানের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইলের লোহাগড়ায় ‘চোর বলা’ নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় নারীসহ আরও ছয়জন আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কোটাকোল ইউনিয়নের মাটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মোল্যা ও মুন্সী বংশের লোকজনের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।

নিহত যুবক মিসকান সরদার (৩৫) ওই গ্রামের মুন্সী বংশের লোকমান সরদারের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাতে তুহিন নামে মুন্সী বংশের একজনকে চোর বলে অপবাদ দেন মোল্যা বংশের লোকজন। এর প্রতিবাদ করলে সারফিনা নামে মুন্সী বংশের এক গৃহবধূকে পিটিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনার জেরে আজ সকালে দুই বংশের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সময় ধারালো অস্ত্রের কোপে মুন্সী বংশের মিসকান সরদারসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়। পরে ঢাকায় নেওয়ার পথেই প্রাণ হারান মিসকান। আহত অন্যদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।

বিষয়:

হত্যাসংঘর্ষলোহাগড়ানড়াইলযুবক
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