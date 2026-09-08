শরতের শুরুতেই ঘন কুয়াশা পঞ্চগড়ে

শরতের শুরুতেই পঞ্চগড়ে দেখা মিলল ঘন কুয়াশার। আজ মঙ্গলবার ভোরে জেলার বিভিন্ন এলাকা ঢেকে যায় কুয়াশার ঘন চাদরে। কয়েক হাত দূরের দৃশ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ায় হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলতে হয় যানবাহনগুলোকে।
সেপ্টেম্বরের শুরুতেই এমন কুয়াশায় ভোরের কর্মব্যস্ততায় বের হওয়া মানুষও পড়েন কিছুটা বিপাকে। ভোরের এই কুয়াশা যেন আগাম শীতের বার্তা নিয়ে এসেছে। যদিও আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে, তাপমাত্রা তখনো ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকে কুয়াশার আস্তরণ। বেলা বাড়তেই ফিরে আসে পরিচিত রোদেলা পরিবেশ।
পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট এলাকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি চারপাশ কুয়াশায় ঢেকে গেছে। কয়েক হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সেপ্টেম্বর মাসে এমন কুয়াশা আগে কখনো দেখিনি।’
একই অভিজ্ঞতার কথা জানান অটোরিকশাচালক দুলু ইসলাম। তিনি বলেন, ‘সকালে অটো নিয়ে বের হয়েছি। কুয়াশার কারণে হেডলাইট জ্বালালেও সামনে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। তাই ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে হয়েছে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘গত এক সপ্তাহ ধরে তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। আজ সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস’
জিতেন্দ্রনাথ রায় আরও বলেন, ‘শরৎকালের শুরুতে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রভাবে আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। দীর্ঘ সময় আকাশে মেঘের অবস্থান এবং পরে হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কারণেও কুয়াশা তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়।’
কক্সবাজারে শিক্ষা সফরে যাওয়ার পথে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের বাস খাদে পড়ে ২৬ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে দাউদকান্দির জিংলাতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দাউদকান্দি উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ এরশাদ হোসাইন।২ মিনিট আগে
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