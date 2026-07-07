অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করায় দোকানিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

মাগুরার সদর উপজেলার শত্রুজিতপুর বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে টিএসপি ও ডিএপি সার বিক্রির অভিযোগে মেসার্স সনজিত কুমার সাহা নামের বিসিআইসি সারের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টায় মাগুরা জেলা কার্যালয় এ অভিযান পরিচালনা করে।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায়, টিএসপি সারের সরকার নির্ধারিত মূল্য প্রতি বস্তা ১ হাজার ৩৫০ টাকা হলেও ওই দোকানটিতে ২ হাজার ২০০ টাকায় তা বিক্রি হচ্ছে। ডিএপি সারের সরকার নির্ধারিত মূল্য প্রতি বস্তা ১ হাজার ৫০ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটি ১ হাজার ৭০০ টাকায় বিক্রি করেছে।
সেই সঙ্গে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করা হলেও তা ভাউচার বা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কৃষি ও কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করার এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের আইন অমান্যকারী ও কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণামূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য দোকান মালিককে সতর্ক করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। তিনি বলেন, `অতিরিক্ত দাম রেখে কৃষি ও কৃষকের সঙ্গে এমন প্রতারণায় মেসার্স সনজিত কুমার সাহা নামক দোকানে ১ লক্ষ টাকার জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।'
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