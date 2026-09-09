দুর্বৃত্তরা কাটল মধুমতির বাঁধ, ডুবল ১০ বিঘা জমির পাকা ধান

মাগুরা সদর উপজেলার বাগবাড়িয়া এলাকায় মধুমতি নদীর পাশের ইটভাটা রক্ষাবাঁধ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ফলে বাঁধসংলগ্ন ‘মেসার্স বিশ্বাস ব্রিকস’ এলাকায় চাষ করা স্থানীয় এক চাষির প্রায় ১০ বিঘা জমির পাকা ধান পানিতে তলিয়ে গেছে।
এ ঘটনার প্রতিকার ও জড়িতদের শাস্তির দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজু আহমেদ বাদী হয়ে আজ বুধবার সকালে মাগুরা সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
স্থানীয় ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে ইটভাটা ও ফসল রক্ষার এই বাঁধটির একটি অংশ কেটে দেয়। মুহূর্তেই মধুমতির পানি বাঁধের কাটা অংশ দিয়ে ফসলি জমিতে ঢুকে পড়ে। এতে ধান কাটার ঠিক আগমুহূর্তে পুরো ফসল তলিয়ে যায়।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রাজু আহমেদ জানান, অনেক ধার-দেনা এবং কঠোর পরিশ্রমে ১০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন। ফসল ঘরে তোলার পূর্বমুহূর্তে দুর্বৃত্তের কর্মকাণ্ডে তাঁর সব স্বপ্ন ভেসে গেছে। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।
এদিকে ঘটনা জানাজানি হলে বাগবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান। স্থানীয়দের আশঙ্কা—এটি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, বরং বড় ষড়যন্ত্র। বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামত করা না হলে পুরো বাগবাড়িয়া গ্রামসহ আশপাশের এলাকা প্লাবিত ও নদীভাঙনের কবলে পড়তে পারে।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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