খুলনায় অর্থ আত্মসাৎ মামলায় ৬ ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ৭ জনের কারাদণ্ড

খুলনায় অর্থ আত্মসাৎ মামলায় সোনালী ব্যাংকের ৬ কর্মকর্তাসহ ৭ জনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি দণ্ডপ্রাপ্তদের ৯২ কোটি ৬৩ লাখ ৩১ হাজার ৭৫২ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে প্রত্যেকের আরও দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মুহা. আদীব আলী এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের উচ্চমান বেঞ্চ সহকারী মো. ইয়াসীন আলী।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন—দৌলতপুর থানার ডিসি রোডের মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী সনজিৎ কুমার দাস (পলাতক), দৌলতপুর সোনালী ব্যাংক করপোরেট শাখার সাবেক গোডাউন কিপার মো. মতিয়ার রহমান, একই ব্যাংকের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মো. নজরুল ইসলাম, সাবেক সহকারী মহাব্যবস্থাপক মানিক চন্দ্র মণ্ডল (পলাতক), সাবেক সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. রুহুল আমিন, সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার মো. সিরাজুল ইসলাম এবং সাবেক অফিসার অজিত কুমার সরকার।
আদালতের সূত্র জানায়, ২০০৫ সালের ১৯ জুন থেকে ২০১৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ মামলার এক নম্বর আসামি দৌলতপুর ডিসি রোড ইস্টার্ন ট্রেডার্সের মালিক সনজিৎ কুমার দাস এবং সোনালী ব্যাংকের উল্লিখিত কর্মকর্তারা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৮টি সিসি প্লেজ, পিসিসি এবং সুদবাহী ব্লক ঋণ হিসেবের মাধ্যমে ৪৯ কোটি ৬২ লাখ ১৪ হাজার ২৩৭ গ্রহণ করে।
পরবর্তীতে তাঁরা এই ঋণ পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করেন। বর্তমানে যার সুদাসলে ৯২ কোটি ৬৩ লাখ ৩১ হাজার ৭৫২ টাকা দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় বাদী হয়ে ১৯৪৭ সালের ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করেন।
২০১৮ সালের ৮ আগস্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন উপসহকারী পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন আসামিদের নাম উল্লেখ করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এরপর ২০২৫ সালের ২৩ অক্টোবর বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত মো. আশরাফুল ইসলামের আদালতে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়।
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