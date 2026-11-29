মাদারীপুরে আ.লীগের অবরোধ, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ
মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এতে মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আজ রোববার রাত পৌনে ৮টার দিকে মাদারীপুরের ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত পৌনে ৮টার দিকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকায় জড়ো হন। একপর্যায়ে তাঁরা মহাসড়কে গাছ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে বিক্ষোভকারীরা সামনে এগিয়ে তাতীবাড়ি এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে মিছিল করেন।
এ সময় তাঁরা প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা মহাসড়কে অবস্থান করেন। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলে যান চলাচল শুরু হয়।
এ বিষয়ে পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।