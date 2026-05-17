Ajker Patrika
মাদারীপুর

অবৈধভাবে বালু উত্তোলন: কালকিনিতে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ মিটার সড়ক

মাদারীপুর প্রতিনিধি
অবৈধভাবে বালু উত্তোলন: কালকিনিতে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ মিটার সড়ক
ফাসিয়াতলা-লক্ষ্মীপুর-পখিরা সড়কের প্রায় ৫০০ মিটার অংশ নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ফাসিয়াতলা-লক্ষ্মীপুর-পখিরা সড়কের প্রায় ৫০০ মিটার অংশ নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পালরদী নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে এই ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ঝুঁকি ও দুর্ভোগ নিয়ে চলাচল করছে কয়েকটি এলাকার হাজারো মানুষ।

জানা গেছে, কালকিনির ফাসিয়াতলা হয়ে লক্ষ্মীপুর-পখিরা সড়কটি এনায়েতনগর, আলীনগর, বাঁশগাড়ি ইউনিয়ন এবং কালকিনি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডসহ অন্তত ১০টি এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার মানুষ এই সড়ক ব্যবহার করে। তবে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া এবং নদীভাঙনের কারণে সড়কটি এখন বেহাল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পালরদী নদী থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছেন। এর ফলে নদীর তীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সড়কে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ মিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বর্তমানে ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। অনেক স্থানে সড়ক সরু ও ভাঙাচোরা হয়ে যাওয়ায় যাত্রীদের হেঁটে চলাচল করতে হচ্ছে। এতে প্রতিদিন দুর্ভোগে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণেই নদীভাঙন বেড়েছে। প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় এই কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা কামাল হোসেন, মমতাজ বেগম ও সেলিম হোসেন জানান, এই সড়ক ব্যবহার করে ফাসিয়াতলা, লক্ষ্মীপুর, পখিরাসহ আশপাশের এলাকার মানুষ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপজেলা শহরে যাতায়াত করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক বেহালের কারণে প্রতিদিন চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

ফাসিয়াতলা গ্রামের মফিজ হাওলাদার বলেন, ‘বিকল্প পথে গেলে প্রায় ৭ কিলোমিটার বেশি ঘুরতে হয়। এতে সময় ও খরচ দুটোই বাড়ে। দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা প্রয়োজন।’

অটোরিকশাচালক ইমন ব্যাপারী বলেন, ‘এখনো ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করা যাচ্ছে। তবে বর্ষা শুরু হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।’

মাদারীপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী বাদল চন্দ্র কীর্তনীয়া বলেন, ‘ভাঙনরোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে চিঠি দেওয়া হবে। তারা বেড়িবাঁধ নির্মাণের কাজ করলে পরে সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বেড়িবাঁধ ছাড়া স্থায়ীভাবে সড়ক মেরামত সম্ভব নয়।’

বিষয়:

মাদারীপুরনদীভাঙনঢাকা বিভাগসড়ককালকিনিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম যুবকের আর্তনাদ, ভিডিও করলেও এগিয়ে আসেনি কেউ

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম যুবকের আর্তনাদ, ভিডিও করলেও এগিয়ে আসেনি কেউ

গাজীপুরে ৫ খুন: মুন্সিগঞ্জে পদ্মায় ভাসছিল প্রধান অভিযুক্ত ফোরকানের লাশ

গাজীপুরে ৫ খুন: মুন্সিগঞ্জে পদ্মায় ভাসছিল প্রধান অভিযুক্ত ফোরকানের লাশ

ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

সম্পর্কিত

নাইক্ষ্যংছড়িতে অসুস্থ মা বন্য হাতির মৃত্যু, শাবকের কান্নায় ভারী গ্রাম

নাইক্ষ্যংছড়িতে অসুস্থ মা বন্য হাতির মৃত্যু, শাবকের কান্নায় ভারী গ্রাম

লুঙ্গি-গেঞ্জি গামছা আর মাথায় হেলমেট পরে শেষ ক্লাস উদ্‌যাপন

লুঙ্গি-গেঞ্জি গামছা আর মাথায় হেলমেট পরে শেষ ক্লাস উদ্‌যাপন

গঙ্গা নদীর পানি পেতে জাতিসংঘ-বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কমিশন দাবি

গঙ্গা নদীর পানি পেতে জাতিসংঘ-বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কমিশন দাবি

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, বাবা-ছেলে নিহত

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, বাবা-ছেলে নিহত