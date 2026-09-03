Ajker Patrika
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মাদারীপুর

আসামি নিয়ে ফেরার পথে পিকআপ উল্টে নিহত পুলিশ সদস্য, আহত ১০

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৪১
আসামি নিয়ে ফেরার পথে পিকআপ উল্টে নিহত পুলিশ সদস্য, আহত ১০
দুর্ঘটনা কবলিত পুলিশ পিকআপ। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে আসামি বহনকারী পুলিশের পিকআপ উল্টে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আসামি-পুলিশসহ প্রায় ১০ জন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মাদারীপুর-শরীয়তপুর সড়কের খোয়াজপুর ইউনিয়নের পখিরা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পুলিশ সদস্য আব্দুস সালাম (৫১) শিবচরের ভদ্রাসন পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম চরকরমশি গ্রামের আব্দুল বারেক ভূঁইয়ার ছেলে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার পখিরা গ্রামের পথচারী ইব্রাহিম সরদার ও তাঁর মেয়ে ইলমা এবং আসামি শিবচরের ভান্ডারিকান্দি গ্রামের রেজ্জেক চোকদারের ছেলে সুলতান চোকদার, একই গ্রামের রুবেল চোকদার ও ফরিদপুরের ভাঙ্গার আব্দুল হালিমের ছেলে নুরুজ্জামান এবং পুলিশ সদস্য ভদ্রাসন পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. মোজাম্মেল হক (৪৫), কনস্টেবল সোহেল মাতুব্বর (৩৫), কনস্টেবল শামীম মিয়া (৩৪), কনস্টেবল হাসান হোসেন (২৫) ও কনস্টেবল শরীফুল ইসলাম (৩২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিবচর থানার একটি ফৌজদারি মামলায় শহরের ইটেরপুল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তিন আসামিকে। শিবচরের ভদ্রাসন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে চালানো অভিযান শেষে শিবচর থানার দিকে ফিরছিল আসামি বহনকারী পুলিশের পিকআপটি। এ সময় মাদারীপুর সদর উপজেলার পখিরা এলাকায় বিপরীত দিকে পথচারী এক শিশু ও তাঁর বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পিকআপটি। এ সময় দ্রুতগতি থাকায় সড়কেই উল্টে যায় আসামি বহনকারী গাড়িটি।

ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্য আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়। আহত হন তিন আসামি, পাঁচ পুলিশ সদস্য ও দুই পথচারী। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে গুরুতর অবস্থায় সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল ও রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ফারিহা রফিক ভাবনা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। মূলত সড়কে রাস্তা পার হওয়া এক শিশুকে বাঁচাতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পুলিশের পিকআপ ভ্যানটি।

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