Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে হাজত থেকে পালালেন চুরির মামলার আসামি

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে হাজত থেকে পালালেন চুরির মামলার আসামি
ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানা থেকে পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছেন চুরির মামলার এক আসামি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

পলাতক আসামি আব্দুল মোমিন (২২) সিরাজগঞ্জ শহরের কোবদাসপাড়া এলাকার আব্দুস সবুরের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আদালতে হাজিরার জন্য কারাগার থেকে আব্দুল মোমিনসহ কয়েকজন আসামিকে এনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। দুপুরে আদালত পুলিশের এক সদস্য হাজতখানার ভেতরে থাকা অন্য এক আসামির হাতকড়া খোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে আব্দুল মোমিন হাজতখানার গেটে দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। এরপর দ্রুত হাজতখানা থেকে বের হয়ে আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় চলে যান। সেখান থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান তিনি।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক রওশন ইয়াজদানী বলেন, আব্দুল মোমিনকে অন্য আসামিদের সঙ্গে আদালতের দ্বিতীয় তলার হাজতখানায় রাখা হয়েছিল। পরে আরেকজন আসামিকে হাজতখানায় ঢোকানোর সময় তিনি দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে বের হয়ে যান। এরপর বারান্দায় গ্রিল না থাকার সুযোগে দ্বিতীয় তলা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান।

রওশন ইয়াজদানী আরও বলেন, বিষয়টি মৌখিকভাবে সদর থানাকে জানানো হয়েছে। পুলিশ মোমিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জপুলিশআসামিরাজশাহী বিভাগআদালত
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