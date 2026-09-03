পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে হাজত থেকে পালালেন চুরির মামলার আসামি

সিরাজগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানা থেকে পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছেন চুরির মামলার এক আসামি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে।
পলাতক আসামি আব্দুল মোমিন (২২) সিরাজগঞ্জ শহরের কোবদাসপাড়া এলাকার আব্দুস সবুরের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আদালতে হাজিরার জন্য কারাগার থেকে আব্দুল মোমিনসহ কয়েকজন আসামিকে এনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। দুপুরে আদালত পুলিশের এক সদস্য হাজতখানার ভেতরে থাকা অন্য এক আসামির হাতকড়া খোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে আব্দুল মোমিন হাজতখানার গেটে দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। এরপর দ্রুত হাজতখানা থেকে বের হয়ে আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় চলে যান। সেখান থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান তিনি।
আদালত পুলিশের পরিদর্শক রওশন ইয়াজদানী বলেন, আব্দুল মোমিনকে অন্য আসামিদের সঙ্গে আদালতের দ্বিতীয় তলার হাজতখানায় রাখা হয়েছিল। পরে আরেকজন আসামিকে হাজতখানায় ঢোকানোর সময় তিনি দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে বের হয়ে যান। এরপর বারান্দায় গ্রিল না থাকার সুযোগে দ্বিতীয় তলা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান।
রওশন ইয়াজদানী আরও বলেন, বিষয়টি মৌখিকভাবে সদর থানাকে জানানো হয়েছে। পুলিশ মোমিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।
শিবচর থানার একটি ফৌজদারি মামলায় শহরের ইটেরপুল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ৩ আসামিকে। শিবচরের ভদ্রাসন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে চালানো অভিযান শেষে শিবচর থানার দিকে ফিরছিল আসামি বহনকারী পুলিশের পিকআপটি। এ সময় মাদারীপুর সদর উপজেলার পখিরা...৪ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের রৌমারীতে দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম সাজুর বাড়িতে মাদক উদ্ধারের অভিযান চালিয়েছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাফিউর রহমান। তবে অভিযানে মাদক সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর হদিস মেলেনি। এদিকে ভূমির নামজারি সংক্রান্ত একটি কাজে এখতিয়ার সম্পর্কিত প্রশ্ন করায় ক্ষুব্ধ হয়ে...১১ মিনিট আগে
রংপুরে স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী হত্যার ১৩ দিন পর ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা ৩৫টি আলামত তিন দফায় ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।২০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে। একই কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও যুক্ত হয়েছেন। অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য দক্ষতা ত্বরান্বিত ও শক্তিশালীকরণ (অ্যাসেট) প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ...৩৪ মিনিট আগে