মাদারীপুরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ, পিকআপচালক নিহত

মাদারীপুরে গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে অজয় কুমার হাওলাদার নামে পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া গুরুতর আহত হন তাঁর সহকারী। গতকাল মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার এলাকার বিসমিল্লাহ অটো রাইস মিলের সামনে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
নিহত অজয় কুমার বরগুনার পাথরঘাটার তালুকের চরদুয়ানা গ্রামের শৈলেন চন্দ্র হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই করে ঢাকায় যাচ্ছিল একটি ট্রাক। সমাদ্দার এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা বরিশালগামী পিকআপের সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হন পিকআপচালক ও তাঁর সহকারী। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক পিকআপচালক অজয় কুমারকে মৃত ঘোষণা করেন। সহকারীকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।
