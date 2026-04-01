Ajker Patrika
কক্সবাজার

১৪ জেলেকে মুক্তি দিয়েছে আরাকান আর্মি

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৫৭
মুক্তি পাওয়া কয়েকজন জেলে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদী এলাকা থেকে অপহরণের চার দিনের মাথায় ১৪ জন বাংলাদেশি জেলেকে ছেড়ে দিয়েছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। গতকাল মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাত ১১টার দিকে মুক্তিপ্রাপ্ত জেলেরা তিনটি ট্রলারসহ শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিমপাড়া নৌকাঘাটে ফিরে আসেন। শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিমপাড়া জেলে সমিতির সভাপতি ও পশ্চিমপাড়া নৌঘাটের সভাপতি আব্দুল গফুর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত জেলেরা হলেন মীর কাশেম আলী (৪০), গিয়াস উদ্দিন, সালাউদ্দিন (১৮), মহিউদ্দিন (২২), মলা কালু মিয়া (৫৫), মোস্তাফিজুর রহমান (৪০), ফরিদ হোসেন (৩০), রবিউল হাসান (১৭), কালাম (৩০), হোসেন আহমদ (৩৮), আবু তাহের (৪০), আবদুল খালেক, জাবের মিয়া (২৪) ও রহিম উল্লাহ। তাঁদের সবার বাড়ি টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপের মাঝেরপাড়া ও ডাংগরপাড়া এলাকায়। এর আগে গত শনিবার সকাল ৭টার দিকে শাহপরীর দ্বীপের ঘোলারচরসংলগ্ন নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকায় মাছ ধরার সময় এই জেলেদের অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল আরাকান আর্মির সদস্যরা ।

পশ্চিমপাড়া নৌঘাটের সভাপতি আব্দুল গফুর বলেন, জেলেরা ফিরে আসার পর স্বজনদের সঙ্গে দেখা হলে এলাকায় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরিবারের সদস্যরা প্রিয়জনদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, স্পিডবোটে এসে জেলেদের ধাওয়া করে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফিরে আসার পর কোস্ট গার্ড ও বিজিবির সঙ্গে কথা বলে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুল মান্নান বলেন, জেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। মুক্তিপণ দেওয়া হয়েছে কি না—তা নিশ্চিত না হলেও এ ধরনের অপহরণের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলেরা জানান, নাফ নদীতে আরাকান আর্মির তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জীবিকার তাগিদে নদীতে নামলেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। অপহৃতদের মুক্তির ঘটনায় জেলে পরিবারগুলোতে স্বস্তি ফিরলেও তাঁরা নাফ নদীতে জেলেদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

বিষয়:

কক্সবাজারমুক্তিটেকনাফকক্সবাজার সদরআরাকান আর্মি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

