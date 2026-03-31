রাজধানীতে ৭০ লাখ টাকার মদ-বিয়ারসহ গ্রেপ্তার ১

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ২২: ৩৫
রাজধানীর কাফরুল থেকে ৭০ লাখ টাকা মূল্যের মদ-বিয়ারসহ আদিল হায়দার সেলিম (৫৬) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

র‍্যাব-১ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া কর্মকর্তা) শাহ আলম আজ মঙ্গলবার রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাফরুলের শেওড়াপাড়ার ৯৭০ নম্বর বাসায় গতকাল সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে এসব মদ ও বিয়ার জব্দ করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ আলম বলেন, অভিযানে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আদিল হায়দার সেলিম নামের একজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছ থেকে ৩২১ দশমিক ৮৪ লিটার বিদেশি মদ, ১৫ দশমিক ৮৪ লিটার বিদেশি বিয়ার, ১৫ দশমিক ৮৪ লিটার দেশি বিয়ার ও ৬৩৩ লিটার দেশি মদ জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৬৯ লাখ ৭০ হাজার ৪০০ টাকা।

র‍্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, অভিযানের সময় র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে শিওল রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার লিমিটেডের ম্যানেজার সৈয়দ নাহিদ ইসলাম পালিয়ে যান। পলাতক নাহিদ ও গ্রেপ্তার হওয়া সেলিম মিলে মাদক মজুত ও কাফরুলের বিভিন্ন এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিলেন। তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া মদ কাফরুল থানায় হস্তান্তর এবং গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। পলাতক বার ম্যানেজার নাহিদকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

রাজধানীর‍্যাবগ্রেপ্তারমাদক
