Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখম

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আহত ছাত্রদল নেতাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাবির মোল্লাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (২৩ মার্চ) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার তাঁতীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার ঝিকরহাটি গ্রামের আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে পরিচিত পলাশ খানের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন মিলে রাতে একই গ্রামের কাবির মোল্লাকে কুপিয়ে জখম করে বলে অভিযোগ। আহত কাবির মোল্লা কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে একা পেয়ে তাঁতীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হামলা চালায় তারা। পরে তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

আহত কাবির মোল্লা বলেন, ‘তাঁতীবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে অটো থেকে নামার পরপরই পলাশ খানসহ কয়েকজন আমার ওপর হামলা চালায়। এ সময় আমাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।’

মাদারীপুর জেলা যুবদলের সদস্যসচিব অহিদ খান বলেন, ‘পলাশ খানসহ তার সহযোগীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’

এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা সোমবার রাতেই শহরের শকুনি লেকের পাড় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।

অভিযুক্ত পলাশ খানের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় একাধিকবার চেষ্টা করেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

মাদারীপুরছাত্রদলঢাকা বিভাগমাদারীপুর সদরকুপিয়ে জখমজেলার খবরআওয়ামী লীগ
তেহরানে প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছে ওয়াশিংটন, পর্যালোচনা করছে ইরান

এক-এগারোর আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঈদ শেষে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একই পরিবারের ৩ জন নিহত

ইরানের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে স্পিকার গালিবাফকে বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

ম্যাচ চলা অবস্থায় মারা গেলেন ভারতীয় সাকিব

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

পাবনায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ আরও ১ জনের মৃত্যু, আটক ১২

ঈদে গরুর মাংসের ভাগ চাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ২৫

লাউয়াছড়ায় পর্যটকের ঢল, আতঙ্কে বন্য প্রাণী

পাশাপাশি খোঁড়া হয়েছে তিনটি কবর, শোকে স্তব্ধ স্বজনেরা

