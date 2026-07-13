Ajker Patrika
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মাদারীপুর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বহরের গাড়িতে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগ, তদন্ত করছে পুলিশ

মাদারীপুর প্রতিনিধি
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বহরের গাড়িতে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগ, তদন্ত করছে পুলিশ
গাড়িতে পাথর নিক্ষেপের চিহ্ন। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালে যাত্রাপথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গাড়িবহরে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে।

সোমবার (১৩ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাধুরব্রিজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ভিডিওতে দেখা যায়, পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সড়কপথে গাড়িবহর নিয়ে সকালে বরিশালের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বহরটি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাধুরব্রিজ এলে তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে কে বা কারা পাথর নিক্ষেপ করে। সেই পাথর গিয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের একটি জিপগাড়িতে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খানিকটা দূর থেকে প্রধানমন্ত্রীর বহরকে লক্ষ্য করে পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করা হয়। তাৎক্ষণিক এক যুবককে ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে দেখা যায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজতে আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

আরও জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরটি সাধুরব্রিজ আসার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীরা স্বাগত জানাতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। প্রধানমন্ত্রী সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর বাসটির পেছনে থাকা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ৩ নম্বর জিপগাড়িটির সামনে একটি পাথরের টুকরা এসে পড়ে।

মাদারীপুরের রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, কোনো গাড়ির টায়ার থেকে ওই টুকরা আসছে নাকি কেউ নিক্ষেপ করেছে, বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি কিংবা মামলাও হয়নি। এটি নিয়ে গভীর তদন্ত চলছে।

মাদারীপুরের পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, এটি ইট নাকি পাথরের টুকরা, সেটি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এটি কীভাবে গাড়িতে এসে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর কিছু নেই।

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