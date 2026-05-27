শিবচরে কালবৈশাখীর কবলে পড়ে ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা

কালবৈশাখী বয়ে গেছে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার ওপর দিয়ে। এতে উপজেলার অনেক এলাকায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেড়ে যায় বাতাসের তীব্রতা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে বয়ে যায় এই কালবৈশাখী।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কালবৈশাখীর কবলে পড়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক গাছপাল ভেঙে পড়েছে। গাছের ডালপালা ভেঙে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। সকালের এই ঝড়ে বিপাকে পড়েন গরুর হাটের ক্রেতা-বিক্রেতারা। এ ছাড়া ঈদের ছুটিতে ঘরমুখী যাত্রীরাও পড়েন বেকায়দায়। বাতাসের তীব্রতার মধ্যে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চর, সূর্যনগরসহ বিভিন্ন স্টপেজে বাস থামিয়ে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে। এদিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়কে গাছ ভেঙে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।
ঢাকা থেকে আসা যাত্রী আহসান বলেন, ‘সূর্যনগর আসার আগেই তীব্র বাতাস শুরু হয়। আমাদের বাসটি স্টপেজে থামিয়ে রাখা হয়। বৃষ্টি কমলে আমরা বাস থেকে নামি। রাস্তার পাশের গাছপালার ডাল ভেঙে বাতাসে উড়তে দেখা গেছে।’
শিবচর-মাদারীপুর আঞ্চলিক সড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছ এবং গাছের ডালপালা ভেঙে সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উদ্যাপন করেছেন কয়েকটি গ্রামের ২১ জন মুসল্লি।৯ মিনিট আগে
ভোলার পাঁচ উপজেলার ১৪টি গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার একদিন আগে আজ বুধবার ঈদুল আজহা উদ্যাপন করেছে। বুধবার সকাল ৮টায় বোরহানউদ্দিন উপজেলার টবগী গ্রামের মজনু মিয়ার বাড়ির আঙিনায় ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইমামতি করেন মাওলানা মো. ইয়াছিন।১৪ মিনিট আগে
সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে দিনাজপুরের একাধিক উপজেলায় উদ্যাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা। আজ বুধবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় আগাম ঈদের জামাত।১৮ মিনিট আগে
চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর আওতাধীন ফরিদগঞ্জ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মো. সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণ, নারী কেলেঙ্কারি ও সহকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী গ্রাহকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনও করেছেন।২১ মিনিট আগে