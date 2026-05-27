Ajker Patrika
মাদারীপুর

শিবচরে কালবৈশাখীর কবলে পড়ে ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ মে ২০২৬, ১১: ০৯
মাদারীপুরের শিবচরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়। এতে অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কালবৈশাখী বয়ে গেছে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার ওপর দিয়ে। এতে উপজেলার অনেক এলাকায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেড়ে যায় বাতাসের তীব্রতা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে বয়ে যায় এই কালবৈশাখী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কালবৈশাখীর কবলে পড়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক গাছপাল ভেঙে পড়েছে। গাছের ডালপালা ভেঙে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। সকালের এই ঝড়ে বিপাকে পড়েন গরুর হাটের ক্রেতা-বিক্রেতারা। এ ছাড়া ঈদের ছুটিতে ঘরমুখী যাত্রীরাও পড়েন বেকায়দায়। বাতাসের তীব্রতার মধ্যে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চর, সূর্যনগরসহ বিভিন্ন স্টপেজে বাস থামিয়ে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে। এদিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়কে গাছ ভেঙে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা থেকে আসা যাত্রী আহসান বলেন, ‘সূর্যনগর আসার আগেই তীব্র বাতাস শুরু হয়। আমাদের বাসটি স্টপেজে থামিয়ে রাখা হয়। বৃষ্টি কমলে আমরা বাস থেকে নামি। রাস্তার পাশের গাছপালার ডাল ভেঙে বাতাসে উড়তে দেখা গেছে।’

শিবচর-মাদারীপুর আঞ্চলিক সড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছ এবং গাছের ডালপালা ভেঙে সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

শিবচর, মাদারীপুর, ঢাকা বিভাগ, জেলার খবর, কালবৈশাখী ঝড়
