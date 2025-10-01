Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

শিবচরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তির পর চলছে চিকিৎসা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদারীপুর জেলার শিবচরে গত কয়েক মাস ধরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী। গত চার মাসে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছে ২০৪ জন রোগী। তাদের মধ্যে জুলাই মাসে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিদিন ৮-১০ জন করে জ্বরে আক্রান্ত রোগী আসছে হাসপাতালে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাদের মধ্যে ডেঙ্গু পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে, আবার অনেকে বাড়িতে থেকেই ওষুধপত্র গ্রহণ করছে।

জানা গেছে, পদ্মা ও আড়িয়ালখাঁ বেষ্টিত ১৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত শিবচর বেশ জনবসতিপূর্ণ উপজেলা। সম্প্রতি হঠাৎ করেই এ উপজেলায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে।

শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু আক্রান্ত একাধিক রোগী জানায়, তিন-চার দিন জ্বরে ভোগার পর হাসপাতালে এসেছে তারা। পরীক্ষা করার পর ডেঙ্গু পজিটিভ আসে। এরপর ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। তবে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সংখ্যাই বেশি।

এদিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড না থাকায় অন্য রোগীদের ওয়ার্ডেই থাকছে তারা। অনেকে মশারি না টানিয়েই কয়েক দিন ধরে হাসপাতালের বেডে রয়েছে। এতে করে অন্য রোগীরাও ডেঙ্গু আক্রান্ত হতে পারে বলেন আশঙ্কা করছে অন্য রোগী ও তাদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ছিল ১৯ জন, জুলাই মাসে ৭১ জন রোগী ভর্তি হয়। এদের মধ্যে একজন মৃত্যুবরণ করে। আগস্টে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয় ৫৯ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখ পর্যন্ত ৫৫ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছে। ঢাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে জ্বর নিয়ে বাড়িতে আসা রোগীর মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার বেশি রয়েছে। এ ছাড়া উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর স্বজন সুমাইয়া আক্তার বলেন, ‘আমার মা পাঁচ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিল। পরে ক্লিনিকে টেস্ট করলে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। এখন কিছুটা সুস্থ।’

আরেক রোগীর স্বজন আয়শা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলের জ্বর হলে হাসপাতালে নিয়ে আসি। ডেঙ্গু ধরা পড়লে ভর্তি করাই। এখন জ্বর নাই। তবে শরীর খুব দুর্বল।’

জানতে চাইলে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফাতিমা মেহজাবিন বলেন, ‘ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে শিবচরে। তবে যথাযথ চিকিৎসাসেবাও দেওয়া হচ্ছে। জ্বর হলে অবহেলা না করে দ্রুত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে চিকিৎসাসেবা নেওয়ার জন্য পরামর্শ সবার প্রতি। আমরা ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগডেঙ্গুহাসপাতালঢাকা
