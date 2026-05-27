শিবচরে ঝড়ে খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ

মাদারীপুরের শিবচরে আকস্মিক ঝড়ে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে প্রচণ্ড বাতাস ও ঝড় বয়ে যায়।
প্রায় ৩০ মিনিটের ঝড়ে উপড়ে পড়েছে অসংখ্য গাছ। বিভিন্ন হাটবাজারে দোকানের চালা ও সাইনবোর্ড ভেঙে পড়ে। বিকেল ৪টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের খুঁটি ও তার মেরামতের কাজ চলছিল।
শিবচর পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সূত্রে জানা গেছে, সকালের ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আটটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়েছে। তার ছিঁড়েছে ১৯৫টি স্থানে। বিদ্যুতের লাইনের ওপর গাছ ও ডালপালা পড়ে আছে ১৭৫টি স্থানে। মিটার ভেঙেছে ৭১ টি।
শিবচর উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম মঞ্জুরুল আলম বলেন, ‘ঝড়ের কারণে বিদ্যুতের লাইনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমাদের দল মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। লাইন ঠিক করে বিদ্যুৎ-সঞ্চালন করতে দীর্ঘ সময় লাগবে।’ এ সময় তিনি গ্রাহকদের ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন।
