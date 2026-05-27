কিশোরগঞ্জ

ভেনিস সিটি করপোরেশনে টানা দ্বিতীয়বার কাউন্সিলর নির্বাচিত বাংলাদেশি আফাই আলী

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
আফাই আলী। ছবি: সংগৃহীত

ইতালির ভেনিস সিটি করপোরেশন নির্বাচনে টানা দ্বিতীয়বার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আফাই আলী। গত ২৫ ও ২৬ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ইতালির প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল পার্তিতো ডেমোক্রেটিকো (পিডি) মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি স্বদেশী প্রার্থী মতিউর রহমানসহ মোট ১৭ জন প্রার্থীকে পরাজিত করেন।

আফাই আলী কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার খয়েরপুর-আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের আব্দুল্লাপুর গ্রামের প্রবাসী আব্বাস আলীর ছেলে।

জানা যায়, ১৯৮৮ সালে উন্নত জীবনের আশায় ইতালিতে পাড়ি জমান তাঁর বাবা আব্বাস আলী। পরবর্তীতে তিনি ইতালির নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং ২০০২ সালে পরিবারকে ইতালিতে নিয়ে যান। একই বছর আফাই আলী পরিবারের সঙ্গে ইতালিতে চলে যান এবং সেখানে লেখাপড়া শুরু করেন।

পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে তিনি ইতালির মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ২০১৭ সালে তিনি পার্তিতো ডেমোক্রেটিকো (পিডি) দলে যোগ দেন। পরে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২০ সালে তাকে ভেনিস সিটি করপোরেশনের ‘মেস্ত্রে কার্পেনেদো’ এলাকার কাউন্সিলর পদে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়।

পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে চলতি বছরের ২৫ ও ২৬ মে পুনরায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি টানা দ্বিতীয়বার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

আফাই আলী বর্তমানে স্ত্রী উম্মে খাদিজা ও দুই সন্তানসহ ভেনিসে বসবাস করছেন। তিনি ভেনিস বাংলা স্কুলের সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন।

বিজয়ের পর আফাই আলী বলেন, “বাংলাদেশি কমিউনিটির সমস্যা ও সম্ভাবনা এখন আমি সরাসরি মেয়রের কাছে তুলে ধরতে পারব। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপকৃত হবেন।”

তিনি আরও বলেন, “ইতালিতে বসবাসরতদের উচিত স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। এতে নিজেদের পাশাপাশি বাংলাদেশেরও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।”

