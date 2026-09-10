Ajker Patrika
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মাদারীপুর

শিবচরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ওসির মতবিনিময়, মাদক-বাল্যবিবাহ ও ইভ টিজিং প্রতিরোধে সচেতনতা

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ওসির মতবিনিময়, মাদক-বাল্যবিবাহ ও ইভ টিজিং প্রতিরোধে সচেতনতা
আজ সকালে পাঁচ্চর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে পাঁচ্চর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাদক, বাল্যবিবাহ ও ইভ টিজিং প্রতিরোধে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা করেছেন শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাদক, বাল্যবিবাহ ও ইভ টিজিং প্রতিরোধে একজন নাগরিকের করণীয় ও বর্জনীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

জানা গেছে, ইভ টিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ করে মেয়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে থানা-পুলিশ। এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব বিষয়ে সচেতনতা ও সঠিক ধারণা তৈরি করার পাশাপাশি মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হচ্ছে।

শিবচর থানার ওসি কামাল হোসেন জানান, থানার নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি তারা নতুন বিষয় দ্রুত ধারণ করতে পারে। পাঁচ্চর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে আলোচনা করেছি এবং তাদের সচেতন করেছি। তাদের মাধ্যমে সমাজের অন্যরাও সচেতন হবে। পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আমরা এ কার্যক্রমের আয়োজন করব।’

এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

শিবচরশিক্ষার্থীমাদারীপুরঢাকা বিভাগমাদক
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