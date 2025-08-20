স্রোতহীন নদীতে অজ্ঞাত যুবকের লাশ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার ছোট সতী নদীতে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩০) লাশ ভাসতে দেখা গেছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার ভেলাবাগুড়ি ইউনিয়নের কাসিমবাজার এলাকায় জামবাড়ী সতী নদীতে লাশটি ভাসতে দেখা যায়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, জামবাড়ী সতী নদীর তীরে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয়রা লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। তবে স্থানীয়রা কেউ তার পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেননি। নিহতের পরনে শুধুই একটি জিন্স প্যান্ট। দুর্বৃত্তরা তাঁকে হত্যা করে স্রোতহীন এই নদীতে লাশ ফেলে পালিয়েছে বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।
হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন্নবী বলেন, স্থানীয়দের খবরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার ও তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
