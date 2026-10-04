বিরোধ মীমাংসার জন্য ডেকে নারীকে ধর্ষণচেষ্টা, থানায় অভিযোগ

লালমনিরহাটের আদিতমারীতে বিরোধ মীমাংসার জন্য ডেকে নিয়ে এক নারীকে (৩২) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে হোসেন আলী নামের সাবেক এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে। আজ রোববার এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই নারী।
অভিযুক্ত হোসেন আলী উপজেলার পলাশী ইউনিয়নের মদনপুর ফকিরটারী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পলাশী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য।
অভিযোগে জানা গেছে, পৈতৃক জমি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ চলছে ওই নারীর; যা নিয়ে থানায় অভিযোগ করেন তাঁর ভাই। বিষয়টি মীমাংসা করে দিতে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়ির পাশে খামারে নারীকে ডেকে নেন হোসেন আলী। খামারে অবস্থান করা ইউপি সদস্য তাঁর সহযোগী দুলু মিয়ার সহায়তায় ওই নারীকে পাশের ধানখেতে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।
এ সময় বাধা দিলে ইউপি সদস্য ওই নারীকে মারধর করেন। একপর্যায়ে ওই নারীর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে ইউপি সদস্য ও তাঁর সহযোগীরা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা নারীকে ধানখেত থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় ইউপি সদস্য হোসেন আলীকে প্রধান করে দুজনের বিরুদ্ধে আদিতমারী থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নারী বলেন, ‘ভাই-বোনের বিবাদ মীমাংসা করতে হোসেন আলী ডেকে নেন। সেখানে গেলে বিদ্যুৎ চলে যায়। এ সুযোগে আমাকে ধানখেতের আইলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। রাজি না হলে ইউপি সদস্য ও তার সহযোগী আমার বুকে, হাতেসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড়ে রক্তাক্ত জখম করে। আমি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত হোসেন আলী মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমাকে হেয় করতে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। আমি আমার খামারে মুরগি বিক্রি করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।’
আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব সজীব বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
গাজীপুরের শ্রীপুরে বিরোধপূর্ণ জমির একটি জরাজীর্ণ তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে দেলোয়ার হোসেন নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পেট্রল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার কারণ ও পেট্রল ব্যবহারের বিষয়টি তদন্ত করছে।৫ মিনিট আগে
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় বাউসা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মহিনুল ইসলাম মহিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বাউসা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৯ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মো. মোস্তফা মাঝি (৫৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক বিক্রির ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (৩ অক্টোবর) গভীর রাতে উপজেলার সাচড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের নজির মাঝি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্১১ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের নিকলীতে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ছুরি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ১ অক্টোবর আদালত মামলাটি এজাহার হিসেবে নথিভুক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নিকলী থানাকে নির্দেশ দেন।১৩ মিনিট আগে