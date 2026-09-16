Ajker Patrika
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গাজীপুর

টঙ্গীতে চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতিসহ দুজন গ্রেপ্তার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীতে চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতিসহ দুজন গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার রাতুল সিকদার অমি ও রাজু শেখ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে চাঁদাবাজির মামলায় ৫১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতি রাতুল সিকদার অমিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার সকালে টঙ্গীর সাতাইশ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার রাতুল সিকদার অমি (২২) টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার রেজা সিকদারের ছেলে। তিনি গাজীপুরের ৫১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতি। গ্রেপ্তার রাজু শেখ (২৫) রাতুলের সহযোগী। তিনি একই এলাকার খরতৈল গ্রামের মৃত শহিদ শেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, কয়েক মাস আগে টঙ্গীতে সড়ক নির্মাণকাজের সময় এক ঠিকাদারের কাছে মুঠোফোনে চাঁদা দাবি করেন রাতুল সিকদার অমি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়েও কটূক্তি করেন তিনি। পরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে থানায় চাঁদাবাজির মামলা করা হয়।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি ও চাঁদা দাবির ঘটনা প্রকাশের পর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে রাতুল সিকদার অমিকে বহিষ্কার করে ছাত্রদল।

টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি আরিফুর রহমান বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের করা চাঁদাবাজি মামলায় রাতুলকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

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