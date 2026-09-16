হাতিয়ায় বিদ্যালয়ে আবারও অচেতন শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে ভর্তি ১০

নোয়াখালীর হাতিয়ার তমরদ্দি জোড়খালী উচ্চবিদ্যালয়ে আবারও কয়েকজন শিক্ষার্থী অচেতন হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার দুপুরে এ ঘটনার পর ১০ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
দুপুরে উপজেলার তমরদ্দি জোড়খালী উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। ওই সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা চলছিল।
সভা শেষ হওয়ার কিছু আগে শ্রেণিকক্ষে থাকা এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরার সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী অচেতন হয়ে পড়ে। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আশিস দাস বলেন, ১০ জনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
অভিভাবক মাহেরুল ইসলাম বলেন, ‘আজকে তৃতীয় দিনের মতো এমন ঘটনা ঘটলো। এর আগে আরও দুই দিন একইভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আজকে এ বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা চলছিল। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রতিবারের মতো আজকেও ছাত্রছাত্রীরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে।’
মাহেরুল ইসলাম বলেন, এ নিয়ে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। সবাই তাঁদের সন্তানদের অন্য স্কুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন।
হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল ইকবাল বলেন, এ বিষয়ে তিন সদস্যের একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটনার কারণ বলা যাচ্ছে না।
এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর ও ১৪ সেপ্টেম্বর একই বিদ্যালয়ে ৪৮ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে।
সৌদি আরবের জেদ্দায় মিসাইল আতঙ্কে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে সিঁড়িতে পড়ে প্রবাসী বাংলাদেশি সৌরভের মৃত্যু হয়েছে। সৌরভ গত পাঁচ বছর ধরে জেদ্দার আলসাইম কোম্পানির হয়ে একটি ব্যাংকে চাকরি করতেন। মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁর মা-বাবা ও স্বজনেরা।৮ মিনিট আগে
বরিশালের হিজলা উপজেলায় গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম কোরালিয়া গ্রামে জমির সুপারিগাছ কাটা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার স্থানীয় জয়নাল আবেদিন এবং জব্বার আকন ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। আহত ব্যক্তিদের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে...১১ মিনিট আগে
নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা বলে দুই নারী নৃত্যশিল্পীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর মাঝখানে নৌকায় দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলার আসামি মুজাহিদকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-৯।২২ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে বাসের ধাক্কায় শ্রাবণ সরকার (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ বুধবার আজমিরীগঞ্জ থেকে বানিয়াচংয়ের দিকে আসার পথে বানিয়াচংয়ের স্থানীয় পিঠাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রাবণ সরকার বানিয়াচং সদরের বিদ্যাভূষণ পাড়ার বাসিন্দা সুন্দর সরকারের ছেলে।২৫ মিনিট আগে