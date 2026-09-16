Ajker Patrika
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নোয়াখালী

হাতিয়ায় বিদ্যালয়ে আবারও অচেতন শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে ভর্তি ১০

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় বিদ্যালয়ে আবারও অচেতন শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে ভর্তি ১০
অসুস্থ শিক্ষার্থীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ার তমরদ্দি জোড়খালী উচ্চবিদ্যালয়ে আবারও কয়েকজন শিক্ষার্থী অচেতন হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার দুপুরে এ ঘটনার পর ১০ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুপুরে উপজেলার তমরদ্দি জোড়খালী উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। ওই সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা চলছিল।

সভা শেষ হওয়ার কিছু আগে শ্রেণিকক্ষে থাকা এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরার সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী অচেতন হয়ে পড়ে। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আশিস দাস বলেন, ১০ জনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিভাবক মাহেরুল ইসলাম বলেন, ‘আজকে তৃতীয় দিনের মতো এমন ঘটনা ঘটলো। এর আগে আরও দুই দিন একইভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আজকে এ বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা চলছিল। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রতিবারের মতো আজকেও ছাত্রছাত্রীরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে।’

মাহেরুল ইসলাম বলেন, এ নিয়ে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। সবাই তাঁদের সন্তানদের অন্য স্কুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন।

হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল ইকবাল বলেন, এ বিষয়ে তিন সদস্যের একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটনার কারণ বলা যাচ্ছে না।

এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর ও ১৪ সেপ্টেম্বর একই বিদ্যালয়ে ৪৮ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

নোয়াখালীশিক্ষার্থীস্বাস্থ্য কমপ্লেক্সহাতিয়াহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগ
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