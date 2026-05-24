Ajker Patrika
লালমনিরহাট

পাটগ্রামে কৃষি অংশীদারদের মাঠ প্রশিক্ষণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি 
ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণে অংশীদারদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে মাঠ প্রশিক্ষণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৪ মে) দুপুরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানভীর হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাতীবান্ধা-পাটগ্রাম আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. সাইখূল আরিফিন ও অংশীদার প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ তদারকি রংপুর অঞ্চলের কর্মকর্তা অশোক কুমার রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোস্তফা হাসান ইমাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি সপিকার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউর রহমান সোহেলসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত এ সমাবেশে কৃষক, কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মাঠভিত্তিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনেক। কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ও চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করা এবং প্রধানমন্ত্রীর কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে যে ভাবনা তা বাস্তবায়নে সবাইকে কাজ করতে হবে।

লালমনিরহাট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাটগ্রাম, জেলার খবর, রংপুর বিভাগ, কৃষি
ঝিনাইদহে ছাত্রদলের মামলায় এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা তারেক গ্রেপ্তার

ট্রেনের ছাদে যাত্রার সময় বজ্রপাত, যুবকের মৃত্যু

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

