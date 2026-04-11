লালমনিরহাটে বোনের শাবলের আঘাতে আহত ভাইয়ের মৃত্যু, আটক ২

লালমনিরহাটে চাচাতো বোনের শাবলের আঘাতে আহত ভাই সুমন মারা গেছেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।
শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুমন মারা যান। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে লালমনিরহাট শহরের তেলিপাড়া এলাকায় চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে জমি নিয়ে হামলায় সুমন আহত হন। সুমন ওই এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
আটকরা হলেন তেলিপাড়া এলাকার আব্দুস সোবহান ও তাঁর মেয়ে রোজিনা বেগম।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে আব্দুস সোবহান ও আব্দুস সাত্তারের ছেলে সুমনের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। তার জের ধরে গতকাল শুক্রবার রাতে উভয় পরিবারের মাঝে বাগ্বিতণ্ডা থেকে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে শাবলের আঘাতে সুমন মারাত্মক জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে সুমন মারা যান। এ ঘটনায় সুমনের পরিবার সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ আব্দুস সোবহান ও তাঁর মেয়ে রোজিনা বেগমকে আটক করে।
লালমনিরহাট সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত ) সজীব বলেন, সুমন হত্যার অভিযোগে এজাহার নামীয় আব্দুস সোবহান ও তাঁর মেয়ে রোজিনাকে আটক করা হয়েছে।
