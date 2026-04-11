Ajker Patrika
লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে বোনের শাবলের আঘাতে আহত ভাইয়ের মৃত্যু, আটক ২

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
লালমনিরহাটে বোনের শাবলের আঘাতে আহত ভাইয়ের মৃত্যু, আটক ২
প্রতীকী ছবি

লালমনিরহাটে চাচাতো বোনের শাবলের আঘাতে আহত ভাই সুমন মারা গেছেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।  

শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুমন মারা যান। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে লালমনিরহাট শহরের তেলিপাড়া এলাকায় চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে জমি নিয়ে হামলায় সুমন আহত হন। সুমন ওই এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।  

আটকরা হলেন তেলিপাড়া এলাকার আব্দুস সোবহান ও তাঁর মেয়ে রোজিনা বেগম।  

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে আব্দুস সোবহান ও আব্দুস সাত্তারের ছেলে সুমনের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। তার জের ধরে গতকাল শুক্রবার রাতে উভয় পরিবারের মাঝে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে শাবলের আঘাতে সুমন মারাত্মক জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে সুমন মারা যান। এ ঘটনায় সুমনের পরিবার সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ আব্দুস সোবহান ও তাঁর মেয়ে রোজিনা বেগমকে আটক করে।  

লালমনিরহাট সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত ) সজীব বলেন, সুমন হত্যার অভিযোগে এজাহার নামীয় আব্দুস সোবহান ও তাঁর মেয়ে রোজিনাকে আটক করা হয়েছে।

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

মেরিন ড্রাইভসহ পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

বিনা খরচে ৬৪ জেলা ভ্রমণে বেরিয়েছেন ঝিনাইদহের তরুণ আলিম দার

সারা দেশে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি ইন্টার্ন চিকিৎসকদের