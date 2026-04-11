সৌদি আরবে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে নোয়াখালীর যুবক নিহত

সৌদি আরবে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে নোয়াখালীর সেনবাগের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ ইউছুফ (২৬)। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার বিকেলে সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
আজ শনিবার দুপুরে সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য মোয়াজ্জম হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মোহাম্মদ ইউছুফ ছাতারপাইয়া ইউনিয়নের মাহতাবপুর গ্রামের মৃত বেচু মিয়ার ছেলে।
জানা গেছে, তিন মাস আগে পরিবারের সচ্ছলতা আনতে সৌদি আরবে পাড়ি জমান ইউছুফ। স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে একটি ভবনে বিদ্যুতের সংযোগ স্থাপনের কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় হঠাৎ একটি দেয়াল ধসে ইউছুফের ওপর পড়লে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাঁর সহকর্মীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সাবেক ইউপি সদস্য মোয়াজ্জম হোসেন বলেন, ইউছুফের আড়াই বছর বয়সী কন্যাসন্তান রয়েছে। প্রবাস থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্বজনদের আহাজারিতে পুরো এলাকা ভারী হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
