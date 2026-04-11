Ajker Patrika
নোয়াখালী

সৌদি আরবে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে নোয়াখালীর যুবক নিহত

নোয়াখালী প্রতিনিধি
মোহাম্মদ ইউছুফ। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে নোয়াখালীর সেনবাগের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ ইউছুফ (২৬)। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার বিকেলে সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ শনিবার দুপুরে সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য মোয়াজ্জম হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মোহাম্মদ ইউছুফ ছাতারপাইয়া ইউনিয়নের মাহতাবপুর গ্রামের মৃত বেচু মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, তিন মাস আগে পরিবারের সচ্ছলতা আনতে সৌদি আরবে পাড়ি জমান ইউছুফ। স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে একটি ভবনে বিদ্যুতের সংযোগ স্থাপনের কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় হঠাৎ একটি দেয়াল ধসে ইউছুফের ওপর পড়লে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাঁর সহকর্মীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সাবেক ইউপি সদস্য মোয়াজ্জম হোসেন বলেন, ইউছুফের আড়াই বছর বয়সী কন্যাসন্তান রয়েছে। প্রবাস থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্বজনদের আহাজারিতে পুরো এলাকা ভারী হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিষয়:

নোয়াখালীপ্রবাসীনিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসৌদি আরব
বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

লিভার সুস্থ রাখতে এসব অভ্যাস বাদ দিন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

ভ্যান্সকে ছাড়াই ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধিদল, আলোচনা চলতে পারে ১৫ দিন

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

বঙ্গোপসাগর উপকূলে কোস্ট গার্ডের অভিযান: ১০ জলদস্যু ও ৮ পাচারকারী আটক

চট্টগ্রামে পণ্য মজুতের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন

বরগুনায় ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ছে, ৩২ ঘণ্টায় ৭২ জন হাসপাতালে ভর্তি

‘পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা নাই’ ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্যে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বেগ

