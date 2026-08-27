কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে সৎবাবা গ্রেপ্তার

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার সৎবাবার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পাটগ্রাম থানায় মামলা করেছেন।
ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত সৎবাবা সেলিম হোসেন (৩৫) পলাতক ছিলেন। তবে আজ বিকেল ৬টার দিকে তাঁকে উপজেলার সীমান্তবর্তী একটি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পাটগ্রাম থানা-পুলিশ।
গতকাল বুধবার (২৬ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। কিশোরী লালমনিরহাট সদর উপজেলার একটি এতিমখানা মাদ্রাসায় আরবি পড়ত।
মামলার বাদী ও কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, গতকাল বুধবার কিশোরী মেয়েকে মামার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যান সেলিম। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে মেয়েকে একটি বাঁশঝাড়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত সৎবাবা। এরপর মেয়েটিকে সড়কে ফেলে যান।
উপায়ন্তর না পেয়ে কিশোরী স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে থেকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল দিলে পাটগ্রাম থানা-পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করায়। এরপর আজ বৃহস্পতিবার সকালে পাটগ্রাম থানা-পুলিশ ভুক্তভোগী কিশোরীকে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সেলিম ইসলাম পলাতক ও মুঠোফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য নেওয়া যায়নি।
পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিলেটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করে সিলেট জেলা প্রশাসন ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিলেট জেলা প্রশাসনের২ মিনিট আগে
‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে সিরাজগঞ্জ শহর বিএনপির ১১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. মিন্টু শেখকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা বিএনপি। তিন দিনের মধ্যে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে লিখিত বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে তাঁকে।৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ২৩৪ অনুযায়ী কোম্পানিকে পরবর্তী বছরের নিট মুনাফার ৫ শতাংশ নির্ধারিত অনুপাতে শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে দেওয়ার বিধান রয়েছে। এই আইনি কাঠামোর আওতায় গ্রামীণফোনের ২০১০-২০১২ সময়কালের শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার বারহাট্টায় বর্গাচাষের জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ছয়গাঁও গ্রামে ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি চম্পক দাম।১০ মিনিট আগে