Ajker Patrika
En
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে খালে ডুবে শিশুর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে খালে ডুবে শিশুর মৃত্যু
ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌরসভার দেনায়েতপুর গ্রামে ডাকাতিয়া নদীর সংযোগ খালে ডুবে মমিন (৪) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় গ্রামবাসী খাল থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন।

নিহত মমিন রায়পুর পৌরসভার বয়াতি বাড়ির অটোচালক মো. দিদার হোসেন মনার ছেলে। মমিনের মা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলে জানিয়েছে পরিবার।

মমিনের বাবা মো. দিদার হোসেন মনা বলেন, দুপুরে বাড়ির পাশের খালপাড়ে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল মমিন। খেলার একপর্যায়ে সে খালের পানিতে পড়ে তলিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, পা পিছলে খালের পানিতে ডুবে যায় মমিন। খোঁজাখুঁজির সময় খালের পানিতে একটি জুতা ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা অটোচালক পরিবারটিকে খবর দেন।

পরিবারের সদস্যরা পরে মমিনের লাশ নিয়ে সরকারি হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ‘ঘটনাটি জানি না। খোঁজখবর নেওয়া হবে।’

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরপানিতে ডুবে মৃত্যুরায়পুরমৃত্যুনদীশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত