মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কা, পুলিশ কনস্টেবলের শ্যালিকা নিহত

লালমনিরহাটের আদিতমারীতে ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ কনস্টেবলের মোটরসাইকেল থেকে পড়ে তানিয়া (২০) নামের এক তরুণী মারা গেছেন। তিনি পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল মমিনের শ্যালিকা।
আজ রোববার বিকেলে লালমনিরহাট চাপারহাট বাইপাস সড়কের আদিতমারী উপজেলার কমলাবাড়ি ইউনিয়নের জামতলা মাদ্রাসা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তানিয়া কালীগঞ্জ উপজেলার চলবলা ইউনিয়নের অচিনতলা গ্রামের চাঁন মিয়ার মেয়ে। আর আহত পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল মমিন আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়নের নয়ারহাট এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যান পুলিশ কনস্টেবল মমিন। সেখান থেকে আজ বিকেলে শ্যালিকা তানিয়াকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তাঁরা জামতলা মাদ্রাসা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক লালমনিরহাট থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে তানিয়া ও আব্দুল মমিন ছিটকে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই শ্যালিকা তানিয়া মারা যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আহত পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল মমিনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে ঘাতক ট্রাক পালিয়ে যায়।
আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আজ রোববার পরিচালিত এ অভিযানে হাসপাতালের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নানা অনিয়ম, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও লেবেলবিহীন খাদ্যপণ্য পাওয়া যায়। এর পর নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় ২ লাখ টাকা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়...৫ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের উলিপুরে ধরনীবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এ সময় চেয়ারম্যানের হুকুমে নারীসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করেন তাঁর লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার মধুপুর এলাকায়।২৬ মিনিট আগে
সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, বন্য প্রাণী ও মৎস্যসম্পদের প্রজনন সুরক্ষায় আগামীকাল সোমবার (১ জুন) থেকে টানা তিন মাসের জন্য সুন্দরবনে সব ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বন বিভাগ। এ নিষেধাজ্ঞা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ সময় জেলে, বাওয়ালি, মৌয়াল ও পর্যটক কেউই সুন্দরবনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন১ ঘণ্টা আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় পাগলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ছত্রাজিতপুর ইউনিয়নের বহালাবাড়ি ঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে