পটুয়াখালী

কলাপাড়ায় কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, আটক ৩

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় তাজুল ইসলাম (১৬) নামের এক কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় হৃদয় মোল্লা (১৮) ও দুই কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চম্পাপুর ইউনিয়নের মাছুয়াখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তাজুল ওই গ্রামের ফারুক হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে ওই এলাকার কামাল মৃধার বাড়িতে তাঁর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। ওই অনুষ্ঠান থেকে তাজুলকে বাড়ির পেছনের বিলে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাত করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে চিৎকার শুনে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আমতলী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা সন্দেহভাজন হিসেবে ওই তিন যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ওই তিন যুবককে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশি তদন্ত চলছে।

পটুয়াখালীকলাপাড়াহত্যাবরিশাল বিভাগজেলার খবর
