গাছ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় জামগাছ থেকে পড়ে নাজমুল হোসেন (১৬) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জামনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নাজমুল হোসেন উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের জামনগর গ্রামের কৃষক ইদ্রিস আলীর ছেলে এবং স্থানীয় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির সামনে সড়কের পাশে থাকা একটি গাছে পাকা জাম দেখে নাজমুল গাছে ওঠে। একপর্যায়ে সে গাছের উঁচু ডালে পৌঁছালে ডাল ভেঙে যায়। এতে সে নিচে পড়ে যাওয়ার পর কান দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে ভবানীপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নাজির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে পার্শ্ববর্তী ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আব্বাস আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চক্রবর্তী বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা জেনেছি। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা রেকর্ড করা হবে।’
