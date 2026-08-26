সমাজের বিশৃঙ্খলাকারীদের ব্যাপারে কোনো ছাড় হবে না: ত্রাণমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, যারা সমাজের আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করে দিচ্ছে। যারা সামান্য বিষয়কে বিশালাকারে তৈরি করার চেষ্টা করছে। তারা সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু। এসব বিশৃঙ্খলাকারীদের ব্যাপারে কোনো ছাড় হবে না।
আজ বুধবার বিকেলে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার দুর্গাপুর গন্ধমরুয়া গ্রামে জুয়াড়িদের হামলায় নিহত কলেজশিক্ষক আরিফুলের বাড়িতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ত্রাণমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী বলেন, ‘অতি অল্প সময়ে তদন্ত শেষ করে কলেজশিক্ষক আরিফুল হত্যা মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হবে। দাখিলের পরই বিচারকাজ শুরু করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।’
আসাদুল হাবিব দুলু আরও বলেন, ‘সবচেয়ে বড় বিষয় পরিবারটা অসহায় হয়ে পড়েছে। দুটি ছোট বাচ্চা, সবশেষ ছোট বাচ্চাটা তার বাবাকে দেখতে পারেনি। তাদের যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, সে ব্যবস্থাও আমরা করব।’
এর আগে ত্রাণমন্ত্রী কলেজশিক্ষক আরিফুল ইসলামের পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক রাশেদুল হক প্রধান, জেলা পরিষদ প্রশাসক একেএম মমিনুল হকসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।
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