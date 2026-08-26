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গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে নদীতে ডুবে পঞ্চম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৪১
গাজীপুরের শ্রীপুরে নদীতে ডুবে পঞ্চম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু
দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বেলদিয়া এলাকায় সুতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কাওরাইদ ইউনিয়নের বেলদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুজনই স্থানীয় বাপ্তা বেলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

নিহত দুই শিশু হলো বেলদিয়া গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে রাব্বি (১১) এবং একই ইউনিয়নের বাপ্তা গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে মোক্তাসিন (১১)।

প্রত্যক্ষদর্শী স্কুলছাত্র সাকিব জানায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাব্বি ও মোক্তাসিন নদীতে সাঁতার কাটতে যায়। মোক্তাসিন সাঁতার জানত না। রাব্বির কাঁধ ধরে সে সাঁতার কাটছিল। একপর্যায়ে মোক্তাসিনের হাত ফসকে গেলে সে তলিয়ে যেতে থাকে। মোক্তাসিন রাব্বিকে জাপটে ধরলে রাব্বিও তলিয়ে যায়।

সাকিব আরও জানায়, এ দৃশ্য থেকে সাকিব দৌড়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনকে খবর দেয়। পরে স্থানীয়রা নদী থেকে দুজনকে উদ্ধার করে। পরে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘দুই শিশুকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

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