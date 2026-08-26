শ্রীমঙ্গলে আউশ ধান কাটার সময় অজগর সাপ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে আউশ ধান কাটার সময় একটি অজগর সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে শ্রীমঙ্গল ভাড়াউড়া বাগান রোড এলাকায় ধানখেত থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়।
জানা যায়, আজ বিকেল ৫টার দিকে শ্রীমঙ্গল ভাড়াউড়া বাগান রোড এলাকায় আউশ ধান কাটার সময় একটি সাপ দেখে ভয় পেয়ে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে বিষয়টি স্থানীয়দের মধ্যে জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন।
খবর পেয়ে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল এবং পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, সাপটি একটি অজগর। পরে অজগর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় এবং শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, সাপটি বনে অবমুক্ত করা হবে।
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