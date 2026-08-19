প্রবাসীর স্ত্রীর ওপর হামলা, বহিষ্কারের পর গ্রেপ্তার কৃষক দল নেতা

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় এক প্রবাসীর স্ত্রীর ওপর হামলা ও বসতবাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে কৃষক দলের নেতা শাহ আলমকে দল থেকে বহিষ্কারের পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শাহ আলম উপজেলার দুহুলী এলাকার রমজান আলীর ছেলে। তিনি কৃষক দলের চলবলা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ছিলেন।
আজ বুধবার সকালে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।
লালমনিরহাট জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হক বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দলীয় নীতি-আদর্শ, শৃঙ্খলা ও সংগঠন-বিরোধী কর্মকাণ্ডে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে শাহ আলমকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার চলবলা ইউনিয়নের দুহুলী গ্রামে ছাগলের ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে ওমানপ্রবাসী মান্নানের পরিবারের সঙ্গে শাহ আলমের বিরোধের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে শাহ আলম ও তাঁর লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রবাসীর বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর চালান। এ সময় বাধা দিতে গেলে প্রবাসীর স্ত্রী রোজিনা বেগমকে মারধর করা হয়। এতে রোজিনা গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
ঘটনার পর রোজিনা বেগম বাদী হয়ে শাহ আলমকে প্রধান আসামি করে তিনজনের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সিদ্দিক জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে শাহ আলমকে পার্শ্ববর্তী হাতিবান্ধা উপজেলার নওদাবাস এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
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