Ajker Patrika
লালমনিরহাট

ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার লালমনিরহাটের সাবেক এমপি সফুরা বেগম রুমী

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার লালমনিরহাটের সাবেক এমপি সফুরা বেগম রুমী
গ্রেপ্তার সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সফুরা বেগম রুমী। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী মহিলা লীগের সভানেত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সফুরা বেগম রুমীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন লালমনিরহাটের পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান। এর আগে বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সফুরা বেগম রুমী লালমনিরহাট শহরের তালুক খুটামারা এলাকার আব্দুল্লাহর স্ত্রী। তিনি সংরক্ষিত নারী আসন-২ (লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম) থেকে সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ সুপার জানান, নাশকতা, হত্যাসহ পাঁচটি মামলার আসামি সফুরা বেগম রুমী ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে স্থানীয় থানা-পুলিশের সহযোগিতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি আরও জানান, তাঁকে লালমনিরহাটে আনা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হাম উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ৭৬

জ্বালানি সংকটে বাড়ছে গাইবান্ধার চরাঞ্চলের কৃষকদের ভোগান্তি

ড্রেজার দিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, হুমকিতে হাইমচর নদী রক্ষা বাঁধ

ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার লালমনিরহাটের সাবেক এমপি সফুরা বেগম রুমী

ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার লালমনিরহাটের সাবেক এমপি সফুরা বেগম রুমী