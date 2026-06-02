লালমনিরহাট

লালমনিরহাট: সাব-রেজিস্ট্রারের ৫ পদই শূন্য, ভোগান্তি চরমে

  • কোনো কোনো অফিসে পদটি শূন্য রয়েছে ৮-৯ বছর ধরে।
  • দ্রুত সাব-রেজিস্ট্রার পদায়নের দাবি।
লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ১০: ০৯
লালমনিরহাটে পাঁচ উপজেলার সব কয়টি সাব-রেজিস্ট্রারের পদই শূন্য। কর্মকর্তা সংকটের কারণে সপ্তাহে দুই-এক দিন সচল থাকছে সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ফলে জনভোগান্তি চরমে উঠেছে।

জানা গেছে, লালমনিরহাট জেলার পাঁচটি উপজেলার সব কটিতে সাব-রেজিস্ট্রার পদই বর্তমানে শূন্য। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল সম্পাদন করেন উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার। ফলে এসব জায়গায় বাইরে থেকে সাব-রেজিস্ট্রার এসে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। কোনো কোনো অফিসে পদটি শূন্য রয়েছে ৮-৯ বছর ধরে। শূন্য পদে পদায়নের বিষয়টি যেন ভুলেই গেছে কর্তৃপক্ষ। পাটগ্রাম উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার পদটি শূন্য প্রায় ৯ বছর।

জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় সীমান্তঘেঁষা উপজেলা পাটগ্রামে ২০১৭ সালে রতন অধিকারী নামের একজন কর্মকর্তা বদলি হওয়ার পর থেকে এখানে কাউকে পদায়ন করা হয়নি। সেই থেকে প্রায় ৯ বছর এ অফিস চলছে ভাড়াটে অফিসার দিয়ে।

দলিল লেখক বুলবুল আহমেদ বলেন, ‘অন্য জেলার সাব-রেজিস্ট্রার আসেন আমাদের জেলায়। তিনি তাঁর নিজের অফিসের চাপ সামলে তবে আমাদের জানান; আমরা তাড়াহুড়ো করে দলিল প্রস্তুত করে দিচ্ছি। সপ্তাহে ৫ দিনের কাজ এক দিনে করলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সাব রেজিস্ট্রারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হলে দলিল লেখক, নকলনবিশ, ক্রেতা-বিক্রেতা, পুরোনো দলিল সংগ্রহসহ সব ধরনের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। যার কারণে রাজস্ব আদায় কমে যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে জনদুর্ভোগ। আমরাও সুষ্ঠুভাবে জনগণকে সেবা দিতে পারছি না।’ দ্রুত সাব রেজিস্ট্রার পদায়নের দাবি জানান তিনি।

এ বিষয়ে আদিতমারী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক বলেন, সরকারের রাজস্ব আদায়ের বড় মাধ্যম সাব-রেজিস্ট্রি অফিস। সেখানে নেই কর্মকর্তা। তাহলে রাজস্ব আদায় তো কমে যাবে। জেলার ৫টি অফিসই সাব-রেজিস্ট্রার শূন্য। দূরের জেলা

থেকে যাঁরা অতিরিক্ত দায়িত্বে আসেন, তাঁরাও সুষ্ঠুভাবে সেবা দিতে পারছেন না। পাঁচ দিনের কাজ এক দিনে করা যথেষ্ট কষ্টের।’

জেলা রেজিস্ট্রার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, জেলার পাঁচটি কার্যালয়ে সাব-রেজিস্ট্রার পদে বাইরের জেলার কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রার পদায়নে কয়েক দফায় মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রারের পদায়ন হলে এ জনদুর্ভোগ কমে যাবে।

