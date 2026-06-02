বরিশাল: ঈদে বলয় গড়ার চেষ্টা বিএনপি নেতাদের

এবার ঈদুল আজহা ঘিরে বরিশালে বিএনপি নেতারা নিজস্ব বলয় গড়ার চেষ্টায় ছিলেন বলে জানা যায়। এ জন্য ঈদের দিন থেকে টানা তিন দিন নিজ উদ্যোগে নেতা-কর্মীদের আপ্যায়ন করান তাঁরা।
ঈদে নেতাদের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া দুই বিএনপি নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, অতি শিগগির জেলা ও মহানগর বিএনপির নতুন কমিটি হতে পারে। দলের জাতীয় সম্মেলনও এ বছর হওয়ার কথা। তা ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনও রয়েছে। এসব কিছু মিলিয়ে ঈদে এবার নেতা-কর্মীদের কদর বেশি। সামনে কর্মী লাগবে। তাই নিজ নিজ বলয় করতে নেতারা তৎপর। এ জন্য দাওয়াতও মুখচেনা।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদের দিন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও এমপি মজিবর রহমান সারওয়ারের বাসায় একজন মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর একজন বিশেষ সহকারীসহ নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি বেশ চোখে পড়েছে। এক যুগ ধরে মজিবর রহমান সারওয়ার ছিলেন বরিশালের রাজনীতিতে অনেকটা কোণঠাসা। এই ঈদে সারওয়ারের বাসায় নেতাদের আপ্যায়ন নিয়ে কৌতূহল দেখা দিয়েছে বিএনপির মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে।
এসব প্রসঙ্গে জানতে মজিবর রহমান সারওয়ারকে কয়েকবার ফোন দেওয়া হলেও সাড়া মেলেনি। তবে সারওয়ারের ঘনিষ্ঠজন নগর বিএনপির সাবেক সহসম্পাদক আনোয়ারুল হক তারিন বলেন, ঈদের দিন যে যার বাসায় যেতেই পারেন। এটা নিয়ে প্রশ্ন না করাই ভালো। সিনিয়র নেতা হিসেবে সারওয়ার ভাইয়ের বাসায় অনেকেই গিয়েছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এমপি সারওয়ার ছাড়াও বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন ঈদের রাতে বরিশাল ক্লাবে নেতা-কর্মীদের নিমন্ত্রণ করেছেন। বরিশাল জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক এবং সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদারও ঈদে নিজ নিজ বাড়িতে নেতা-কর্মীদের দাওয়াত খাইয়েছেন।
জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন বলেন, ‘গত ১২ বছর দলীয় কারণে সারওয়ার ভাইয়ের কাছে আমার যেতে হয়েছে। এখন দেখি এমপি, মন্ত্রীরা সারওয়ার ভাইয়ের কাছে যান। তাঁদের গেলে দোষ নেই। আমরা গেলেই দোষ।’
অপরদিকে বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একজন মাঠের নেতা হিসেবে ঈদে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেক নেতাও এ বছর ঈদে দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে তৎপর ছিলেন।’
এ ব্যাপারে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, ঈদে নেতাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বরিশালের রাজনীতিতে শুভ লক্ষণ।
শিশুটির বাবার জবানবন্দি শেষ হলে তাকে আসামি পক্ষ জেরা করবে। এরপর অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য অভিযুক্ত সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্নাকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়েছে।১০ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফলে ডিবি (ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ) পুলিশের ভুয়া পরিচয় দিয়ে এক সাংবাদিকের বাবার কাছ থেকে ৭৬ হাজার ২৫০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. বজলুর রহমান (৬১) বাউফল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন রাস্তার পাশে, বাড়ির আঙিনা ও পতিত জমিতে সারি সারি দেশি খেজুরগাছ দেখা যায়। এসব গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ধরলেও বর্তমানে মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় অধিকাংশ খেজুর গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় পাখিদেরই এসব খেজুর খেতে দেখা যায়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সড়কপথের সবচেয়ে ব্যস্ত মোড়গুলোর একটি কারওয়ান বাজার। গত ২৪ মে বেলা ১টার দিকে দেখা গেল মোড়ের প্রতিটি প্রান্তেই শত শত যানবাহন। এ প্রতিবেদক ফার্মগেট থেকে বাংলামোটর অভিমুখী সড়ক থেকে দেখলেন, ট্রাফিক সিগন্যালে লালবাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত দাগের আগেই থেমে গেল সামনের গাড়িগুলো।২ ঘণ্টা আগে