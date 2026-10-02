Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, তিন দিনে আটক ৫৪৭

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, তিন দিনে আটক ৫৪৭
গতকাল রাতে তৃতীয় দিনের অভিযানে জেলার ছয় থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৯৯ জনকে আটক করা হয়েছে (পুরোনো ছবি)। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের ছয় থানায় কিশোর গ্যাং ও উঠতি বয়সী বখাটেদের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযান চালিয়ে ৯৯ জনকে আটক করেছে জেলা পুলিশ। এ নিয়ে গত তিন দিনে জেলায় যৌথ অভিযানে আটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৭ জনে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা সদর, চন্দ্রগঞ্জ, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি ও কমলনগর থানা এলাকায় এ তল্লাশি চালানো হয়। আটক হওয়া সকলের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, কিশোর বয়সী বখাটেদের উৎপাত ও অপরাধপ্রবণতার অভিযোগ রয়েছে—এমন বিভিন্ন স্থানকে অভিযানের আওতায় নেওয়া হয়। জেলা পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জেলার বিভিন্ন এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করা, কিশোরদের মধ্যে মারামারি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগও রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে গত তিন দিন ধরে জেলার ছয় থানায় একযোগে অভিযান চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, তিন দিনের অভিযানে মোট ৫৪৭ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুই দিনে আটক ৪৪৭ জনের তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে ৩৭৫ জনকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। আর ৭২ জনকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তৃতীয় দিনের অভিযানে আটক ৯৯ জনের তথ্য যাচাই-বাছাই চলছে।

লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, দুই দিনে আটক ৪৪৮লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, দুই দিনে আটক ৪৪৮

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘উঠতি বয়সী কিশোররা যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, সে লক্ষ্যে নিয়মিত কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশ এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে। আটক কিশোরদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

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