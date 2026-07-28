ভরা মৌসুমেও মেঘনায় ইলিশের আকাল, হতাশ জেলে-ব্যবসায়ীরা

জুলাই মাস এলেই চাঁদপুরের ষাটনল থেকে লক্ষ্মীপুরের আলেকজান্ডার পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার মেঘনা নদীতে দেখা মিলত ইলিশের উৎসব। নদীতে হাজারো মাছ ধরার নৌকা, আড়তে মণে মণে ইলিশের বেচাকেনা এবং ক্রেতাদের ভিড়ে মুখর থাকত পুরো উপকূলীয় এলাকা। তবে এবার ভরা মৌসুমেও সেই চিরচেনা দৃশ্য নেই। কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না পাওয়ায় হতাশ জেলে, আড়তদার ও ব্যবসায়ীরা।
জেলে ও সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, জাটকা সংরক্ষণে চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে প্রশাসনের অভিযান যথাযথ না হওয়ায় ইলিশের উৎপাদনে এর প্রভাব পড়েছে। তবে মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন, নদীতে জেগে ওঠা ডুবোচরের কারণেও ইলিশের বিচরণ কমেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিগত বছরগুলোর তুলনায় চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে রামগতি ও কমলনগর এলাকার মেঘনায় জাটকা সংরক্ষণ অভিযান নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, নিষেধাজ্ঞার সময় অবৈধভাবে জাটকা নিধন হয়েছে। এতে ভরা মৌসুমে ইলিশের উৎপাদন কমেছে।
জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকার প্রতিবছর ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের নির্ধারিত ইলিশ অভয়াশ্রমগুলোতে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে। এ সময় মাছ আহরণ, পরিবহন ও মজুত দণ্ডনীয় অপরাধ। লক্ষ্মীপুরের রামগতির চর আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের ষাটনল পর্যন্ত মেঘনা নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে।
নিষেধাজ্ঞার সময় নিবন্ধিত জেলেদের জন্য সরকার প্রতি মাসে ৪০ কেজি করে ভিজিএফ চাল সহায়তা দিয়ে থাকে। তবে এ বছর সহায়তা বিতরণ ও অভিযান কার্যক্রম নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।
ইলিশের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে সম্প্রতি চাঁদপুরে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেছে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইলিশ গবেষক আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (সিইজিআইএস) বিশেষজ্ঞরা এ গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন।
মাতাব্বরহাট মাছ ঘাটের এক আড়তদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘নিষিদ্ধ সময়ে এ বছর নদীতে নামেমাত্র অভিযান হয়েছে। এসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা প্রয়োজন।’
স্থানীয় জেলেরা জানান, দিন-রাত নদীতে জাল ফেলেও পর্যাপ্ত ইলিশ মিলছে না। অনেক সময় নৌকার জ্বালানি খরচও উঠছে না। মাছের সরবরাহ কম থাকায় বাজারে অল্প যে ইলিশ আসছে, তার দামও সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।
কমলনগর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা তূর্য সাহা বলেন, ‘মাঝ নদীতে জেগে ওঠা ডুবোচরের কারণে আগের মতো এ এলাকায় ইলিশ আসতে পারছে না।’
লক্ষ্মীপুর জেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জসিম উদ্দিনও একই কারণ উল্লেখ করে বলেন, ‘মাঝ নদীতে জেগে ওঠা ডুবোচরের কারণে এ অঞ্চলে ইলিশ উৎপাদন কমে গেছে।’
জাটকা সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞার সময় অবাধে মাছ ধরার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তখন আমি দায়িত্বে ছিলাম না, তাই এ বিষয়ে আমার ধারণা নেই।’
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইলিশ গবেষক আনিসুর রহমান বলেন, ‘মৎস্য সম্পদ রক্ষায় সরকারের অভিযান সফল না হলে পরবর্তী সময়ে ইলিশের উৎপাদন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। এ ছাড়া নদীতে যত্রতত্র বালু উত্তোলন, অবৈধ জাল ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অপব্যবহার, ডুবোচর সৃষ্টি, সময়মতো বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং সাগরের নোনাজলের প্রভাবসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে ইলিশ উৎপাদনে প্রভাব পড়তে পারে।’
বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পোর্ট টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠান কিউ টার্মিনালসের গ্রুপ সিইও মার্কো নিলসেনের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেছে। সোমবার (২৭ জুলাই) প্রতিনিধিদলটি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য৯ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডালবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সভায় আক্তার হোসেন বলেন, ‘আওয়ামী লীগ নির্বাচন দিতে চাইত না। নির্বাচনের নামে ডামি নির্বাচন করত এবং জনগণের ভোটাধিকার হরণ করত।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি সরকারের ছয় মাস পার হলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে হবে, সেই তারিখ এখনো জানানো হয়নি। ভোট ছাড়া স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধি বসানো হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
কর্ণফুলী টানেলে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আগামী চার রাত নিয়ন্ত্রিতভাবে যান চলাচল করবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। এ সময় টানেলের একটি টিউবে ট্রাফিক ডাইভারসনের মাধ্যমে যান চলাচল সচল রাখা হবে।১ ঘণ্টা আগে