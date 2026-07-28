Ajker Patrika
En
দিনাজপুর

হাবিপ্রবির নতুন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নওশের ওয়ান

দিনাজপুর প্রতিনিধি
হাবিপ্রবির নতুন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নওশের ওয়ান
অধ্যাপক ড. মো. নওশের ওয়ান। ছবি: সংগৃহীত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) নতুন উপ-উপাচার্য (প্রো-ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নওশের ওয়ান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের (চ্যান্সেলর) অনুমোদনক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে সোমবার (২৭ জুলাই) এ নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব মো. শাহ আলম সিরাজ।

রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১-এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী এ নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অধ্যাপক ড. মো. নওশের ওয়ান যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা তাঁর অবসরের নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত—যেটি আগে হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এতে আরও বলা হয়েছে, তিনি বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন। দায়িত্ব পালনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধি অনুযায়ী উপ-উপাচার্যের ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে জনস্বার্থে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. মো. নওশের ওয়ান হাবিপ্রবির ইংরেজি বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রসঙ্গত, হাবিপ্রবিতে এর আগে উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যাগ্রোনমি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম সিকদার। তিনি ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর নিয়োগ পান। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পর তিনি প্রথম উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিষয়:

দিনাজপুরহাবিপ্রবিউপ-উপাচার্যজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত